Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 13:15

Происшествия

Молодой человек получил арест за поездку на сцепке в столичном метро

Молодой человек получил арест за поездку на сцепке в столичном метро

Новости мира: 12 человек погибли во Вьетнаме из-за тайфуна "Буалой"

Новости регионов: источник смертельного алкоголя нашли в Ленинградской области

Мужчина устроил стрельбу после ссоры на дороге в Москве

Новости мира: рейтинг премьера Стармера оказался самым низким в истории Британии

В Сети появилось видео с зацепером на крыше автобуса на Кутузовском проспекте

Новости мира: в Молдавии подвели предварительные итоги парламентских выборов

Новости регионов: два ребенка пострадали в аварии с автобусом в Нижнем Новгороде

Водитель каршеринга сбил мотоциклиста в Подольске

Новости регионов: 4 человека пострадали в ДТП с автобусом и машинами в Нижнем Новгороде

Арест сроком 7 суток получил молодой человек, решивший прокатиться на сцепке вагонов в московском метро. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения. На станции "Царицыно" 21-летний москвич запрыгнул на последний вагон и ехал так до "Орехово".

Полицейские быстро установили его личность. На допросе парень объяснил свой поступок желанием развлечься. Суд отправил его в изолятор. В МВД напомнили, что зацепинг не только нарушает закон, но и представляет смертельную опасность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиягородвидеоМария РыбаковаИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика