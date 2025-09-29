Молодой человек получил арест за поездку на сцепке в столичном метро

Арест сроком 7 суток получил молодой человек, решивший прокатиться на сцепке вагонов в московском метро. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения. На станции "Царицыно" 21-летний москвич запрыгнул на последний вагон и ехал так до "Орехово".

Полицейские быстро установили его личность. На допросе парень объяснил свой поступок желанием развлечься. Суд отправил его в изолятор. В МВД напомнили, что зацепинг не только нарушает закон, но и представляет смертельную опасность.

