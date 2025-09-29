Новости мира: 12 человек погибли во Вьетнаме из-за тайфуна "Буалой"

Во Вьетнаме 12 человек погибли и 17 пропали без вести из-за пришедшего со стороны Филиппин тайфуна "Буалой". Об этом сообщают местные СМИ. Разрушены сотни зданий, повреждены линии электропередачи и десятки автомобилей. Метеорологи предупредили о высоком риске наводнений и паводков в прибрежных районах, а также об угрозе оползней в горах.

Протесты проходят в Перу. Они переросли в столкновения с полицией. Как пишут СМИ, протестующие выступали против пенсионной реформы, а также требовали освободить Самуэля Родригеса, арестованного за нападение на полицейского во время демонстраций 21 сентября. Участники акций также призывали власти обеспечить безопасность на улицах перуанских городов. В результате столкновений пострадали минимум 8 человек.

