29 сентября, 12:15

Происшествия

Новости мира: 12 человек погибли во Вьетнаме из-за тайфуна "Буалой"

Новости регионов: источник смертельного алкоголя нашли в Ленинградской области

Мужчина устроил стрельбу после ссоры на дороге в Москве

Новости мира: рейтинг премьера Стармера оказался самым низким в истории Британии

В Сети появилось видео с зацепером на крыше автобуса на Кутузовском проспекте

Новости мира: в Молдавии подвели предварительные итоги парламентских выборов

Новости регионов: два ребенка пострадали в аварии с автобусом в Нижнем Новгороде

Водитель каршеринга сбил мотоциклиста в Подольске

Новости регионов: 4 человека пострадали в ДТП с автобусом и машинами в Нижнем Новгороде

Прокуратура начала проверку по делу о пожаре в приюте для животных на севере Москвы

Во Вьетнаме 12 человек погибли и 17 пропали без вести из-за пришедшего со стороны Филиппин тайфуна "Буалой". Об этом сообщают местные СМИ. Разрушены сотни зданий, повреждены линии электропередачи и десятки автомобилей. Метеорологи предупредили о высоком риске наводнений и паводков в прибрежных районах, а также об угрозе оползней в горах.

Протесты проходят в Перу. Они переросли в столкновения с полицией. Как пишут СМИ, протестующие выступали против пенсионной реформы, а также требовали освободить Самуэля Родригеса, арестованного за нападение на полицейского во время демонстраций 21 сентября. Участники акций также призывали власти обеспечить безопасность на улицах перуанских городов. В результате столкновений пострадали минимум 8 человек.

