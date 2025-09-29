Новости регионов: источник смертельного алкоголя нашли в Ленинградской области

В Ленинградской области обнаружили источник смертельно опасного алкоголя, который стал причиной отравления и гибели 25 человек. Суррогат поставляла местная компания в поселке Трубников Бор. Сейчас там проходят обыски и оперативные мероприятия, правоохранители устанавливают всех причастных и поставщиков.

На Северном Урале 43-летний мужчина неделю выживал в тайге, пока его искали десятки волонтеров. Бизнесмен заблудился во время похода за кедровыми шишками. У него с собой были только нож и зажигалка. Мужчине практически не ел, а одной ночью он оказался вынужден отбиваться от стаи волков с помощью горящей палки.

