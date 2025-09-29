Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 11:15

Происшествия

Новости регионов: источник смертельного алкоголя нашли в Ленинградской области

Новости регионов: источник смертельного алкоголя нашли в Ленинградской области

Мужчина устроил стрельбу после ссоры на дороге в Москве

Новости мира: рейтинг премьера Стармера оказался самым низким в истории Британии

В Сети появилось видео с зацепером на крыше автобуса на Кутузовском проспекте

Новости мира: в Молдавии подвели предварительные итоги парламентских выборов

Новости регионов: два ребенка пострадали в аварии с автобусом в Нижнем Новгороде

Водитель каршеринга сбил мотоциклиста в Подольске

Новости регионов: 4 человека пострадали в ДТП с автобусом и машинами в Нижнем Новгороде

Прокуратура начала проверку по делу о пожаре в приюте для животных на севере Москвы

Новости регионов: в Нижнем Новгороде 4 человека пострадали в массовом ДТП

В Ленинградской области обнаружили источник смертельно опасного алкоголя, который стал причиной отравления и гибели 25 человек. Суррогат поставляла местная компания в поселке Трубников Бор. Сейчас там проходят обыски и оперативные мероприятия, правоохранители устанавливают всех причастных и поставщиков.

На Северном Урале 43-летний мужчина неделю выживал в тайге, пока его искали десятки волонтеров. Бизнесмен заблудился во время похода за кедровыми шишками. У него с собой были только нож и зажигалка. Мужчине практически не ел, а одной ночью он оказался вынужден отбиваться от стаи волков с помощью горящей палки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика