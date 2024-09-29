Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 22:30

Происшествия

Новости регионов: один человек погиб в ДТП с автобусом на Кубани

Новости регионов: один человек погиб в ДТП с автобусом на Кубани

В Рязанской области сгорели 10 домов из-за возгорания сухой травы

Десять домов сгорели в Рязанской области

Новости регионов: пожар на мебельном комбинате в Барнауле охватил почти 7 тыс "квадратов"

Новости мира: жертвами наводнения в Непале стали более 100 человек

Пожар на мебельном комбинате в Барнауле охватил 6 тыс "квадратов"

Административное здание горит в Барнауле

Новости мира: мировые лидеры продолжают обсуждать убийство лидера "Хезболлы"

Новости регионов: крупный лесной пожар произошел в Самарской области

Владелец АЗС под Махачкалой, где произошел взрыв, задержан

В Краснодарском крае устраняют последствия серьезной аварии с пассажирским автобусом. Он столкнулся с грузовиком и перевернулся. Обе машины загорелись. Как сообщили в МЧС, один человек погиб. Как минимум 9 человек доставили в больницы. У некоторых тяжелые травмы и ожоги различной степени.

На юг России пришла песчаная буря. Пейзажи с желтой дымкой снимают на видео жители Краснодарского края. По рассказам очевидцев, зацепила стихия и Волгоградскую область. Но, судя по кадрам, сильнее всего досталось Ставрополью. Там видимость на дорогах практически нулевая.

По улицам Нижнего Новгорода снова начал курсировать арт-трамвай. Необычный вагон в городе называют резиденцией современного искусства. Внутри можно рисовать и слушать лекции. Изначально этот состав был подарком к 126-летию нижегородского трамвая. Однако потом при ремонте его случайно перекрасили в обычные цвета.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПобществопогодатранспортрегионывидеоДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика