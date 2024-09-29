Новости регионов: один человек погиб в ДТП с автобусом на Кубани

В Краснодарском крае устраняют последствия серьезной аварии с пассажирским автобусом. Он столкнулся с грузовиком и перевернулся. Обе машины загорелись. Как сообщили в МЧС, один человек погиб. Как минимум 9 человек доставили в больницы. У некоторых тяжелые травмы и ожоги различной степени.

На юг России пришла песчаная буря. Пейзажи с желтой дымкой снимают на видео жители Краснодарского края. По рассказам очевидцев, зацепила стихия и Волгоградскую область. Но, судя по кадрам, сильнее всего досталось Ставрополью. Там видимость на дорогах практически нулевая.

По улицам Нижнего Новгорода снова начал курсировать арт-трамвай. Необычный вагон в городе называют резиденцией современного искусства. Внутри можно рисовать и слушать лекции. Изначально этот состав был подарком к 126-летию нижегородского трамвая. Однако потом при ремонте его случайно перекрасили в обычные цвета.

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