Новости регионов: пожар на мебельном комбинате в Барнауле охватил почти 7 тыс "квадратов"

Пожар на мебельном комбинате в Барнауле охватил почти 7 тысяч квадратных метров. Подразделения МЧС России препятствуют переходу огня на резервуары с горюче-смазочными материалами. Группировка пожарных усилена. На месте работают 68 спасателей и 20 единиц техники.

В Вологодской области на реке Юг застрял катер с пассажирами. Судно не могло выбраться из камышей. В результате катер взяли на буксир и доставили к берегу.

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