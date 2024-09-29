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Новости

29 сентября, 13:30

Происшествия

Новости мира: мировые лидеры продолжают обсуждать убийство лидера "Хезболлы"

Новости мира: мировые лидеры продолжают обсуждать убийство лидера "Хезболлы"

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Убийство Израилем лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насраллы вызвало бурную реакцию по всему миру. Так, власти России осудили удары, в результате которых это произошло, и предупредили об опасности "большой войны" на Ближнем Востоке. В свою очередь Иран обвинил в организации удара США и пообещал работать над усилением противостояния с Израилем.

Между тем в Непале жертвами наводнения стали более 100 человек. При этом около 70 числятся пропавшими без вести. В стране выпало рекордное количество осадков. Сильнее всего пострадали центральная и восточная части государства. Стихия разрушила дороги, затопила сотни домов и размыла мосты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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