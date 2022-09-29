Четвертая утечка обнаружена на "Северных потоках" – СМИ

Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа на "Северных потоках". Об этом сообщили шведские СМИ. Ранее была информация о повреждениях газопроводов в трех местах.

26 сентября на "Северном потоке – 1" и "Северном потоке – 2" начались утечки. Трубы проходят по морскому дну, Швеция фиксировала мощные подводные взрывы. Генпрокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

По информации первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, Совбез 30 сентября соберется на срочное заседание по этому делу. Посольство России в Вашингтоне призвало международное сообщество к объективному расследованию обстоятельств атак на газопроводы.

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