Новости регионов: полицейский спас упавшего под поезд мужчину в Архангельской области

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В Архангельской области полицейский спас упавшего под поезд мужчину. Юрий Денисов увидел, как пассажир, который опоздал на поезд, попытался вскочить в вагон, но сорвался. Сотрудник транспортной полиции схватил мужчину и вытащил буквально из-под колес. После чего проводил в медпункт, где медики подтвердили, что гражданин не пострадал. За этот поступок Юрия Денисова решено наградить. Приказ уже подписал министр МВД Владимир Колокольцев.
Моторную лодку ловили в Ярославской области. Рыбак вывалился за борт и смог сам добраться до берега. Оставшись без управления, моторка хаотично металась по акватории. Аварии удалось избежать. Находившиеся рядом люди смогли заарканить сбежавшее судно. После того, как лассо затянулось на моторе лодки, ее удалось вытянуть на сушу.
В Комсомольске-на-Амуре тушили пожарный автомобиль. Машина загорелась, когда ехала на вызов. Внезапно из-под капота повалил дым. Справиться с огнем самостоятельно сотрудники пожарной части не смогли, пришлось вызывать коллег. Пламя удалось потушить. Пострадавших, по предварительной информации, нет. А вот новый "Урал" теперь придется восстанавливать, так как передняя часть выгорела практически полностью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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