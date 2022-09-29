Новости мира: стрельба произошла в школе в Калифорнии

В штате Калифорния в школе города Окленд произошла стрельба. В результате ранены пять человек. Об этом сообщили местные СМИ. Полиция предположила, что стрельбу могли устроить три человека. Подозреваемых объявили в розыск.

В Чехии проходят массовые митинги против политики правительства. Демонстранты в Праге потребовали пересмотреть действия властей, которые привели к энергетическому кризису. Организаторы настаивают, чтобы кабинет министров заключил прямые соглашения с Россией на поставку газа. Это, по их мнению, приведет к стабилизации цен на национальном рынке энергоресурсов. Они также отвергают переход страны в расчеты на евро и настаивают на военном нейтралитете Чехии в ситуации с Украиной.

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