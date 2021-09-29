В аэропорту Внуково больше часа не могут поймать иностранца, залезшего под крышу

Испанца, залезшего под крышу Внукова, до сих пор не сняли. Нетрезвый сидит на высоте 30 метров больше часа.

Его уговаривают спуститься через громкоговорители на испанском, но он не соглашается. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.