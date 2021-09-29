Движение по Садовому кольцу перекрыли из-за пожара в тоннеле под Ленинским проспектом. В районе ЧП нельзя проехать в обе стороны. Столичный Дептранс просит водителей заранее искать пути объезда.

На внешней стороне кольца в тоннеле загорелся автомобиль Audi. Первые кадры с места происшествия прислали очевидцы. На записи видны клубы черного дыма, которые вырываются из тоннеля.

На месте работают пожарные. Сведений о пострадавших пока нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.