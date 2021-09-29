Group-IB опровергла сообщения об обысках в офисе в Петербурге

Компания Group-IB, основателя которой арестовали по делу о госизмене, опровергла сообщения обысках в своем офисе в Санкт-Петербурге.

Накануне оперативники работали в московской штаб-квартире, а 29 сентября Лефортовский суд на 2 месяца арестовал гендиректора Илью Сачкова. Обвинения серьезные, статья предполагает до 20 лет лишения свободы, но подробностей следствие не раскрывает. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.