Пограничники ФСБ задержали браконьеров с 2,5 тонны осетра

Браконьеры пытались провезти в Москву более 2,5 тонны осетра. Их задержали пограничники ФСБ.

Рыбу незаконно ловили в Каспийском море и отправляли в столицу на грузовике, в котором был оборудован тайник. В Москве браконьеры хранили осетрину на складе. Там обнаружили также черную икру.

Сумму ущерба пограничники оценивают в с 120 миллионов рублей. Осетр Каспийского моря занесен в Красную книгу. Сейчас этим делом занимаются следователи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.