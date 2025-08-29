Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

В Курской области прооперировали раненного оператора ВГТРК

Пострадавший в курском приграничье оператор ВГТРК Сергей Солдатов прооперирован, рассказал временный глава Курской области Александр Хинштейн. Сейчас журналист находится в реанимации.

Сотрудник ВГТРК наступил на мину "Лепесток", когда группа остановилась для съемки в поле. У оператора пострадала правая стопа, открылось сильное кровотечение. Первую помощь оказал его коллега-корреспондент. После военные перевезли пострадавшего в медсанчасть и оттуда доставили в больницу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

