В Курской области прооперировали раненного оператора ВГТРК

Пострадавший в курском приграничье оператор ВГТРК Сергей Солдатов прооперирован, рассказал временный глава Курской области Александр Хинштейн. Сейчас журналист находится в реанимации.

Сотрудник ВГТРК наступил на мину "Лепесток", когда группа остановилась для съемки в поле. У оператора пострадала правая стопа, открылось сильное кровотечение. Первую помощь оказал его коллега-корреспондент. После военные перевезли пострадавшего в медсанчасть и оттуда доставили в больницу.

