Новости мира: премьер-министр правительства хуситов погиб после авиаудара в Сане

В столице Йемена Сане в результате израильского авиаудара, предположительно, погиб премьер-министр правительства хуситов Ахмед Галеб ар-Рахави. Целью истребителей стал жилой дом в южном районе Хадда. Атака привела к гибели четырех человек, включая ар-Рахави и его соратников.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность ситуацией в Палестине. Он осудил действия Израиля и указал на неминуемое расширение масштабов военных действий в Газе.

Истребитель F-16 потерпел крушение в Польше во время тренировочного полета в рамках подготовки к авиашоу в Радоме. Пилот не успел катапультироваться и погиб в результате крушения. Причины трагедии установит расследование.

