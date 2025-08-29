Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Новости

Новости

29 августа, 06:30

Происшествия

Новости мира: премьер-министр правительства хуситов погиб после авиаудара в Сане

Новости мира: премьер-министр правительства хуситов погиб после авиаудара в Сане

"Родительский контроль" появится в ChatGPT после гибели подростка в США

ДТП с грузовиками произошло на шоссе Энтузиастов в Москве

Полицейские в Москве задержали двоих экстремалов, забравшихся на шпиль сталинской высотки

В Подмосковье выявили пассажира с подозрением на лихорадку денге

Новости регионов: в Петербурге проверят водителя автобуса, который зажал дверью пассажирку

Раненный оператор ВГТРК Солдатов прооперирован

"Московский патруль": задержаны руферы, проникшие на шпиль высотки на Кудринской площади

"Московский патруль": в Подмосковье задержан мужчина, который поджег несколько машин

"Московский патруль": суд избрал меру пресечения напавшему на полицейских с ножом

В столице Йемена Сане в результате израильского авиаудара, предположительно, погиб премьер-министр правительства хуситов Ахмед Галеб ар-Рахави. Целью истребителей стал жилой дом в южном районе Хадда. Атака привела к гибели четырех человек, включая ар-Рахави и его соратников.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность ситуацией в Палестине. Он осудил действия Израиля и указал на неминуемое расширение масштабов военных действий в Газе.

Истребитель F-16 потерпел крушение в Польше во время тренировочного полета в рамках подготовки к авиашоу в Радоме. Пилот не успел катапультироваться и погиб в результате крушения. Причины трагедии установит расследование.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

