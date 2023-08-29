Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева. Сегодня она попала на камеры видеонаблюдения. Девушку заметили в кафе на Волоколамском шоссе, недалеко от места, где она перестала выходить на связь.

Движение по северному дублеру Кутузовского проспекта планируют открыть в ближайшие недели. Дублер будет называться проспектом Багратиона.

Четырехэтажную школу открыли в Молжаниновском районе столицы. Туда переводят учеников с 7 по 11 классы. У них появится возможность более углубленно изучать предметы, которые пригодятся при выборе профиля и поступлении.

Серьезный пожар в центре Москвы ликвидировали. В районе площади трех вокзалов горели склады. По предварительным данным, никто не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.





