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Новости

29 августа, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

Новости часа: пожар на складе на площади трех вокзалов не повлиял на движение поездов

Появились новые данные по делу о пропаже в Москве фигуристки Горбачевой

Пожарный поезд и почти 30 единиц техники тушат возгорание на площади трех вокзалов

Склад загорелся на Каланчевской улице

Прокуратура рассказала новые данные по делу о пропаже фигуристки Алины Горбачевой

Средневзвешенный курс доллара на Мосбирже 29 августа вырос до 95,6885 рубля

Сухостой загорелся в микрорайоне Бобруковая Щель в Геленджике

Новости часа: новая московская автомагистраль будет называться проспектом Багратиона

ВСУ обстреляли поселок в Брянской области

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева. Сегодня она попала на камеры видеонаблюдения. Девушку заметили в кафе на Волоколамском шоссе, недалеко от места, где она перестала выходить на связь.

Движение по северному дублеру Кутузовского проспекта планируют открыть в ближайшие недели. Дублер будет называться проспектом Багратиона.

Четырехэтажную школу открыли в Молжаниновском районе столицы. Туда переводят учеников с 7 по 11 классы. У них появится возможность более углубленно изучать предметы, которые пригодятся при выборе профиля и поступлении.

Серьезный пожар в центре Москвы ликвидировали. В районе площади трех вокзалов горели склады. По предварительным данным, никто не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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