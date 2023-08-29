Новости часа: пожар на складе на площади трех вокзалов не повлиял на движение поездов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Возгорание на складе в районе площади трех вокзалов не повлияло на движение поездов. Об этом сообщили в РЖД.

Резиденты "Технополиса "Москва" за полугодие вложили в свое развитие около 20 миллиардов рублей. Об этом заявил Сергей Собянин.

"Аэрофлот" с 29 сентября увеличит количество рейсов из Москвы в Таиланд до 27 в неделю. Об этом рассказали в пресс-службе компании.