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Новости

29 августа, 20:00

Происшествия

Новости часа: пожар на складе на площади трех вокзалов не повлиял на движение поездов

Новости часа: пожар на складе на площади трех вокзалов не повлиял на движение поездов

Появились новые данные по делу о пропаже в Москве фигуристки Горбачевой

Пожарный поезд и почти 30 единиц техники тушат возгорание на площади трех вокзалов

Склад загорелся на Каланчевской улице

Прокуратура рассказала новые данные по делу о пропаже фигуристки Алины Горбачевой

Средневзвешенный курс доллара на Мосбирже 29 августа вырос до 95,6885 рубля

Сухостой загорелся в микрорайоне Бобруковая Щель в Геленджике

Новости часа: новая московская автомагистраль будет называться проспектом Багратиона

ВСУ обстреляли поселок в Брянской области

В СК РФ начали допрашивать наставников пропавшей в столице фигуристки Горбачевой

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Возгорание на складе в районе площади трех вокзалов не повлияло на движение поездов. Об этом сообщили в РЖД.

Резиденты "Технополиса "Москва" за полугодие вложили в свое развитие около 20 миллиардов рублей. Об этом заявил Сергей Собянин.

"Аэрофлот" с 29 сентября увеличит количество рейсов из Москвы в Таиланд до 27 в неделю. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

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