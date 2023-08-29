В СК РФ начали допрашивать наставников пропавшей в столице фигуристки Горбачевой

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после исчезновения 16-летней фигуристки Алины Горбачевой. Девушка пропала после ссоры с тренером.

Как уточняют следователи, в настоящее время наставников девушки допрашивают. У фигуристки была тренировка 28 августа в "Чкалов Арене" на северо-западе Москвы. По данным СМИ, примерно в 18:00 она ушла из Ледового дворца. На связь девушка не выходила. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.