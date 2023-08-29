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Происшествия

СК РФ возбудил уголовное дело после исчезновения фигуристки Алины Горбачевой

СК РФ возбудил уголовное дело после исчезновения фигуристки Алины Горбачевой

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после исчезновения 16-летней фигуристки Алины Горбачевой. Девушка пропала после ссоры с тренером.

Как уточняют следователи, в настоящее время наставников девушки допрашивают. У фигуристки была тренировка 28 августа в "Чкалов Арене" на северо-западе Москвы. По данным СМИ, примерно в 18:00 она ушла из ледового дворца. На связь девушка не выходила. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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