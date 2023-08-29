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СК по ДНР завершил расследование дела об убийстве первого главы региона Захарченко
СКР по Донецкой Народной Республике завершил расследование дела об убийстве первого главы региона Александра Захарченко. Как рассказали журналистам в правоохранительных органах, основным фигурантом по делу проходит Александр Погорелов. Ему вменяются несколько эпизодов шпионажа, посягательство на жизнь государственного деятеля, совершение теракта и хранение взрывчатых веществ.
Также в числе обвиняемых находятся еще три человека – Артем Ена, Василий Чурилов и Александр Тимошенко. Судебное заседание назначено на 30 августа. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.