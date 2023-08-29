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Новости регионов: два грузовика столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области

Новости регионов: два грузовика столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области

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Движение на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области оказалось парализованным после столкновения двух грузовиков, один из которых перевернулся. ДТП произошло вечером 28 августа в Каменском районе. Из-за авария сформировался затор длиной 15 километров. Водитель, который допустил столкновение, скончался до приезда врачей.

В Рязанской области установили новый рекорд России по групповой акробатике. 34 парашютиста составили в воздухе "Солнышко". Команда разделилась на две группы и прыжок совершали из разных самолетов. Прежде чем соединиться в фигуру, спортсмены несколько раз приближались и удалялись друг от друга, а затем мгновенно составили изображение.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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