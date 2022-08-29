Предполагаемый соучастник убийства Дугиной жил в Донецке и числился бизнесменом – ФСБ

Предполагаемый соучастник убийства Дарьи Дугиной жил в Донецке и числился там бизнесменом. Об этом сообщили в ФСБ.

По данным спецслужб, мужчину зовут Богдан Цыганенко. По версии следствия, он помог Наталье Вовк собрать взрывное устройство и обеспечил ее документами. Из столицы он уехал за день до взрыва.

СМИ со ссылкой на его родственников сообщают, что подозреваемый закончил военный лицей, последнее время был безработным и жил за счет матери.

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