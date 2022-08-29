Число погибших демонстрантов в Багдаде возросло до 12. Ранее сообщалось о десяти жертвах.

Ранены, по разным данным, от 90 до 200 человек. Митинги устроили сторонники влиятельного шиитского имама Муктады ас-Садра.

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