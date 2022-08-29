Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Организаторов элитного автопробега арестовали на 15 суток. Уточняется, что столичные полицейские задержали 107 потенциальных участников. Таганский суд уже арестовал организатора ралли, его брата и еще одного участника.

Между тем жители юга и юго-запада Москвы продолжают жаловаться на запах гари и смог. Источником этого остается по-прежнему Рязанская область, куда направлены значительные силы пожарных.

Подкрепление соседнему региону прислала и столица. Тем не менее за прошедшие сутки площадь лесных пожаров увеличилась на 550 гектаров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

