Таганский суд арестовал организаторов элитного автопробега на 15 суток

107 водителей элитных спорткаров задержала полиция Москвы. Они собирались устроить акцию в столице, но автопробег "богатых и успешных" так и не состоялся. Таганский суд уже арестовал организатора ралли, его брата и еще одного участника.

Зрелище обещало быть эффектным: несколько десятков дорогих иномарок, обклеенных кричащими наклейками "Богатые и успешные", собирались проехать по центру города. Предполагалось, что к автопробегу должны были присоединиться около 200 машин. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.