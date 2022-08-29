В МЧС Ивановской области стали наращивать силы для тушения пожаров

Если ситуацию в Рязанской области удалось стабилизировать, то в Ивановской области сложилась другая ситуация. МЧС стало наращивать силы для тушения пожаров. По данным местных властей, в область дополнительно привлекут 150 человек и два вертолета.

Пожары вспыхнули на территории военного лесничества в Южском районе Ивановской области. Всего действует три очага природных пожаров на площади свыше тысяч гектаров. В их тушении участвуют более 600 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.