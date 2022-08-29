Угроза перехода огня на населенные пункты в Рязанской области снята. Об этом сообщила пресс-служба МЧС. По информации пожарных, ситуацию удалось стабилизировать.

Тем не менее борьба с огнем продолжается. Как происходит тушение в Рязанской области? Что с пожарами в других областях? Когда исчезнет запах гари? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.