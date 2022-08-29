Экс-мэра Архангельска задержали с участниками автопробега суперкаров

В Москве полиция пресекла автопробег с участием элитных автомобилей, среди задержанных оказался блогер и экс-мэр Архангельска Александр Донской. Его обвинили в нарушении порядка при организации массового передвижения в общественных местах.

Бывшего мэра уже доставили в Таганский суд. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.