Полиция Москвы задержала 107 водителей элитных спорткаров

107 водителей элитных спорткаров задержала полиция Москвы. Они собирались устроить акцию в столице, но автопробег "богатых и успешных" так и не состоялся.

Таганский суд уже арестовал организатора ралли, его брата и еще одного участника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.