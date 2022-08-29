Суд арестовал еще одного участника элитного автопробега в Москве

Таганский суд арестовал еще одного участника элитного автопробега. Он получил восемь суток. При этом сам мужчина отрицает свою причастность. Говорит, у него нет даже личного автомобиля.

Ранее по 15 суток получили организатор ралли и его брат. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.