Новости часа: в МЧС сообщили о стабилизации ситуации с пожарами в Рязанской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В МЧС сообщили о стабилизации ситуации с пожарами в Рязанской области. Угрозу для населенных пунктов сняли.

Logitech объявила об уходе с российского рынка, но надеется вернуться, заявили в пресс-службе.

Паром загорелся у берегов Швеции. На борту находится 300 человек, идет спасательная операция, сообщили в СМИ.