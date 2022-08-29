Новости последнего часа: организатор элитного автопробега в Москве арестован на 15 суток

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Организатор элитного автопробега арестован на 15 суток за нарушение общественного порядка. Так постановил суд столицы.

Резкое похолодание придет в Москву 1 сентября и задержится на декаду. Но бабье лето не исключено, прокомментировали синоптики.

Финляндия с сентября будет в день принимать от россиян до 500 заявлений на визы. Об этом сообщили в визовом центре.