Суд арестовал на 15 суток организатора автопробега в Москве

Таганский суд арестовал на 15 суток организатора автопробега для "богатых и успешных" Алексея Хитрова по делу о нарушении порядка. Вину он не признал.

Остальные обвиняемые ждут вердикта. Протоколы составили на 7 человек. Им вменяют организацию массового пребывания граждан в общественных местах. Наказание по статье – штраф от 10 до 20 тысяч рублей или общественные работы. Могут и арестовать на 15 суток, как Хитрова. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.