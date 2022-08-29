Эвакуированные из-за пожаров жители Рязанской области могут вернуться в свои дома – власти

Эвакуированные из-за пожаров жители Рязанской области могут вернуться в свои дома. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Павел Малков.

В Подмосковье до 1 сентября продлили ограничение на посещение лесов для граждан. 29 августа утром в некоторых районах Москвы опять сильно пахло гарью.

Надолго ли это запах? И как идет борьба с пожарами? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.