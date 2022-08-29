ФСБ заявила о новом фигуранте дела об убийстве Дарьи Дугиной

В деле об убийстве журналистки Дарьи Дугиной появился новый подозреваемый. Им оказался житель Донецка Богдан Цыганенко. Об этом заявили в ФСБ.

Именно он помогал Наталье Вовк собирать взрывное устройство, обеспечил ее документами и уехал за день до взрыва. Кто такой Богдан Цыганенко? И куда он может привести следствие? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.