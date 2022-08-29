Новости часа: на организатора автопробега в Москве написали 3 заявления о мошенничестве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На организатора элитного автопробега в Москве написали минимум три заявления о мошенничестве. Об этом заявили СМИ.

Осенний холод обещают в Москве в первую декаду сентября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Двух обвиняемых в незаконном обналичивании около 738 миллионов рублей задержали в столице. Об этом сообщили в МВД.