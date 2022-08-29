Новости последнего часа: пожар по северной кромке в Рязанской области почти ликвидировали

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пожар по северной кромке в Рязанской области почти ликвидировали, жителям рекомендовали вернуться домой. Об этом сообщил врио губернатора Павел Малков.

Россияне смогут протестировать сервис электронного голосования с 31 августа. Об этом заявили в Минцифры РФ.

Документы на туристическую визу в Финляндию с 1 сентября можно будет подать только в четырех городах РФ.