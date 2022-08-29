Эвакуированные из-за пожаров жители Рязанской области могут вернуться в свои дома. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Павел Малков.

Он также заявил, что пожарные серьёзно продвинулись в тушении возгораний под Рязанью. В Московской области до 1 сентября продлили ограничение на посещение лесов для граждан. Утром 29 августа в некоторых районах Москвы опять сильно пахло гарью. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.