Никогда еще московские штрафстоянки не видели столько элитных машин разом. После того, как полиция прекратила люкс-автопробег, водителей задержали, а автомобили эвакуировали. Причем участие в ралли было платным. По данным СМИ, суммы были от 30 до 200 тысяч рублей.

За что платили водители? Какие суперкары увезли на штрафстоянки с автопробега в Москве? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.