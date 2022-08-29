Грузовик загорелся на юго-востоке МКАД

Фура загорелась на МКАД. Движение сильно затруднено на внешней стороне перед поворотом на Капотню. Об этом сообщает департамент транспорта.

На месте работают оперативные службы, а водителей просят объезжать этот участок. Движение там открыто только по трем полосам из шести. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.