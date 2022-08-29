Новости последнего часа: ФСБ установила личность помощника убийцы журналистки Дугиной

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ФСБ установила личность участника украинской диверсионной группы, готовившего убийство журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Москве 29 августа возможны гроза и кратковременный дождь. Об этом рассказали синоптики.

Туристическим кешбэком уже воспользовались около 100 тысяч человек. Такие данные предоставил Ростуризм.