ФСБ установила причастность участника украинской диверсионной группы к убийству Дугиной

ФСБ обнародовала новые данные из расследования дела об убийстве журналистки Дарьи Дугиной. Вместе с Натальей Вовк нападение готовил еще один украинский диверсант. Он уехал из России за день до взрыва, сообщает пресс-служба.

Оперативники установили его личность, это Богдан Цыганенко, 1978 года рождения. В Россию он приехал транзитом через Эстонию в конце июля. По данным ФСБ, именно он обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана. А также помогал собрать взрывное устройство в арендованном гараже.

Предположительно, мужчина жил в Донецке на улице Старицкого. В соцсетях он использовал фамилию Касьянов. И был подписан на огромное количество порнопабликов.

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