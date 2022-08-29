В американском штате Миссисипи объявили чрезвычайное положение из-за наводнения

Из-за сильнейшего наводнения в американском штате Миссисипи объявили чрезвычайное положение. Сейчас там возводят укрепления, чтобы сдержать потоки воды. Власти призывают людей, живущих рядом с Жемчужной рекой, перебираться в более безопасные места. Их готовят к эвакуации. Наготове поисково-спасательные группы.

А самая крупная водная артерия Германии – Рейн – из-за засухи обмелела настолько, что ее можно перейти едва ли не вброд. В некоторых местах глубина реки составляет около метра. Это исторический рекорд, столь низкого уровня воды еще не было. На грани остановки находится судоходство. Уже сократились перевозки жизненно важных товаров, в том числе угля, который нужен для работы электростанций.

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