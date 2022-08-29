Новости регионов: еще 4 самолета направили тушить пожары в Ивановской области

Тушить пожары в Ивановской области направили еще четыре самолета. В борьбе с огнем задействованы более 570 человек и 75 единиц техники. Обстановка осложняется сильным ветром и сухой погодой. Пока пламя удается сдерживать и не дать ему перейти к находящимся рядом населенным пунктам.

В Волжском Волгоградской области удалось локализовать крупный пожар на городском рынке. Огнем было охвачено семь тысяч квадратных метров. Пламя распространилось за 40 минут, клубы черного дыма окутали улицы и стоявшие рядом дома. Жителей многоэтажек эвакуировали. На месте работали более 30 пожарных, 11 единиц техники. Теперь ведется проливка сгоревших конструкций, пострадавших нет.

Конфликт между местными жителями и туристами произошел в Дагестане. Одному из мужчин не понравилась девушка, которая зашла в магазин в купальнике и накидке парео. Своим недовольством тот поделился в соцсетях. Туристы почти сразу покинули торговую точку, но дагестанец пошел за ними, продолжая стыдить пару. Он не останавливается даже когда еще одна туристка пытается извиниться.

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