Полиция не допустила автопробег на люксовых машинах в центре столицы

Автопробег на люксовых автомобилях сорвали в Москве. Организатора и участников этой несанкционированной акции задержали. Они планировали проехать колонной из более 200 Ferrari и Lamborghini.

Действия силовиков, которые отлавливали участников акции, поддержали автовладельцы. Они посчитали, что такой массовый заезд будет просто опасен для других участников дорожного движения.

В полиции к этой акции тоже готовились. Там сообщили, что получили информацию о несанкционированном автопробеге. И начали отлавливать участников. Проверяли документы, кого-то отправляли на медосвидетельствование. Среди элитных водителей оказалось немало гостей из других городов России.

Так, один миллионер из Питера успел засветиться в соцсетях накануне акции. По данным СМИ, он посадил за руль свою малолетнюю дочь. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.