Около 170 тысяч домов остались без электричества из-за урагана на юге США

В США борются с последствиями урагана "Ида", который обрушился на штат Луизиана, оставив без электричества почти 170 тысяч домов.

Американский специалисты присвоили урагану четвертую категорию из пяти возможных. По их расчетам, скорость ветра в эпицентре превышала 60 метров в секунду.

По силе "Иду" сравнивают с ураганом "Катрина", который 16 лет назад охватил тот же регион. Его жертвами тогда стали почти две тысячи человек.

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