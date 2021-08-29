На Ленинградском шоссе перевернулся автомобиль

Начнем выпуск с кадров аварии, которые нам прислал очевидец. На Ленинградском шоссе на развязке с северо-западной хордой перевернулся автомобиль. О причинах ДТП пока неизвестно.

Предположительно, водитель грубо нарушил скоростной режим. Остальные машины успели затормозить. Многие побежали на помощь. По предварительным данным, в ДТП серьезно никто не пострадал. Из-за аварии сейчас на Ленинградском шоссе растянулась пробка в сторону центра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

