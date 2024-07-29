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Новости

29 июля, 23:30

Происшествия

Новости регионов: девять вагонов поезда сошли с рельсов под Волгоградом

Новости регионов: девять вагонов поезда сошли с рельсов под Волгоградом

Пьяная женщина оскорбила полицейских в аэропорту Сургута

"Безопасный город": силовики изъяли 177 кустов конопли в подмосковном Щелкове

"Безопасный город": таможенники нашли более 1,5 тыс немаркированных сигарет в Подольске

"Безопасный город": дело возбудили по факту нападения банды подростков на жителей Мытищ

"Безопасный город": пострадавшие от удара молнии в парке "Патриот" остаются в больнице

Новости регионов: троих пострадавших в аварии с поездом доставили в больницу Волгограда

Авария произошла в районе пересечения проспекта Мира и Банного переулка

Пассажирам сошедшего с рельсов под Волгоградом поезда предоставили временное размещение

Пассажирка проведет двое суток в изоляторе из-за дебоша в аэропорту Сургута

Девять вагонов поезда сошли с рельсов под Волгоградом. На место ЧП прибыл первый состав для разбора завалов. Кадры его работы показала пресс-служба губернатора Волгоградской области.

Тела двух альпинистов, которые пропали в горах Кабардино-Балкарии, нашли на высоте более трех тысяч метров. Их обнаружили туристы, которые совершали восхождение. По данным МЧС, альпинисты не смогли выбраться из ущелья в Эльбрусском районе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоАнастасия Трегубова
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