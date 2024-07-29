Новости регионов: девять вагонов поезда сошли с рельсов под Волгоградом

Девять вагонов поезда сошли с рельсов под Волгоградом. На место ЧП прибыл первый состав для разбора завалов. Кадры его работы показала пресс-служба губернатора Волгоградской области.

Тела двух альпинистов, которые пропали в горах Кабардино-Балкарии, нашли на высоте более трех тысяч метров. Их обнаружили туристы, которые совершали восхождение. По данным МЧС, альпинисты не смогли выбраться из ущелья в Эльбрусском районе.

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