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Новости

Новости

29 июля, 19:30

Происшествия

Новости регионов: троих пострадавших в аварии с поездом доставили в больницу Волгограда

Новости регионов: троих пострадавших в аварии с поездом доставили в больницу Волгограда

Авария произошла в районе пересечения проспекта Мира и Банного переулка

Пассажирам сошедшего с рельсов под Волгоградом поезда предоставили временное размещение

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Водитель "КамАЗа" грубо нарушил ПДД, выехав на железнодорожные пути под Волгоградом

Восстановительные поезда вызвали на место ЧП в Волгоградской области

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Поезд Казань – Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области

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Машинист, водитель "КамАЗа", который выехал на пути, и одна из пассажирок поезда находятся в тяжелом состоянии после столкновения грузовика и железнодорожного состава под Волгоградом. Их на вертолете доставили в Волгоград, сообщили местные власти. Всего пострадали больше 100 человек, 55 из них находятся в больнице. Среди них – больше 20 детей. В результате ЧП с рельсов сошли девять вагонов – это почти половина состава, в котором ехали около 800 пассажиров. Кроме того, повреждены железнодорожные пути. Возбуждено уголовное дело.

Тем временем Новосибирск накрыл сильный ливень. Очевидцы говорят, что улицы затопило за считаные минуты. Местами воды было по колено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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