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29 июля, 16:30

Происшествия

Пассажирка проведет двое суток в изоляторе из-за дебоша в аэропорту Сургута

Пассажирка проведет двое суток в изоляторе из-за дебоша в аэропорту Сургута

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Пассажирка, которая агрессивно вела себя в аэропорту Сургута, проведет двое суток в изоляторе. Перед вылетом в Махачкалу она выпила спиртное и поругалась с представителями авиакомпании, а затем и с полицейскими.

Пока женщине назначили наказание только по административным статьям. За оскорбление правоохранителей ей может грозить уголовная ответственность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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