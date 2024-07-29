Пассажирка проведет двое суток в изоляторе из-за дебоша в аэропорту Сургута

Пассажирка, которая агрессивно вела себя в аэропорту Сургута, проведет двое суток в изоляторе. Перед вылетом в Махачкалу она выпила спиртное и поругалась с представителями авиакомпании, а затем и с полицейскими.

Пока женщине назначили наказание только по административным статьям. За оскорбление правоохранителей ей может грозить уголовная ответственность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

